La première bande-annonce de House of Gucci, avec Lady Gaga

Cinéma : Lady Gaga porte l’accent italien dans «House of Gucci»

La première bande-annonce du film de Ridley Scott a été dévoilée. Chic, fric, et sacro-sainte «famiglia» au programme.

La bande-annonce de «House of Gucci»

Il y a eu l’annonce de l’adaptation cinématographique de cette histoire, et par là même de l’empire Gucci, par Ridley Scott. «House of Gucci», que ça s’appelle, avec dans les rôles principaux Adam Driver (qui était à Cannes dans «Annette») et Lady Gaga. Mais aussi Camille Cottin (elle aussi à Cannes) dans le rôle de la femme pour qui Maurizio Gucci a quitté son épouse, Jared Leto dans une énième métamorphose, Jeremy Irons, ou encore Al Pacino pour donner une touche de saga familiale à l’italienne.