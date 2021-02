Etats-Unis : Lady Gaga retrouve sains et saufs ses deux chiens volés

La star américaine avait promis une récompense d’un demi-million de dollars à celui ou celle qui pourrait lui ramener ses deux compagnons.

Lady Gaga a retrouvé sains et saufs ses deux chiens volés, pour lesquels la diva de la pop avait offert 500’000 dollars de récompense, a annoncé vendredi la police de Los Angeles. Koji et Gustav, deux bulldogs français, avaient été enlevés par deux inconnus mercredi soir. Ces derniers avaient tiré sur un employé de Lady Gaga qui promenait les animaux dans une rue de Los Angeles, puis s’étaient enfuis en voiture.

«Les deux chiens de Lady Gaga ont été remis dans un poste de police local, et ont retrouvé sains et saufs» les représentants de leur propriétaire, a tweeté la police de Los Angeles (LAPD). Les deux animaux ont été retrouvés par une femme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, qui a contacté les proches de la chanteuse, a précisé le LAPD sans dévoiler plus de détails, une enquête criminelle étant en cours.