Lady in the Lake: l'équipe victime de menaces

Baltimore (USA) : «Lady in the Lake»: tournage interrompu après des menaces

Natalie Portman est l’une des actrices principales de la série «Lady in the Lake».

Commencé en avril 2022 à Baltimore, dans le Maryland, le tournage de «Lady in the Lake» pour Apple TV+ a dû être interrompu vendredi 26 août 2022, rapporte The Baltimore Banner. Selon les informations obtenues par le site auprès de la police, l’équipe de tournage a été victime de menaces de la part de dealers de drogue.

Adaptation d’un roman du même nom paru en 2019, «Lady in the Lake» se déroule à Baltimore dans les années 1960 et raconte l’histoire d’une femme au foyer (jouée par Natalie Portman) devenue journaliste d’investigation qui, en tentant de résoudre un meurtre non élucidé, croise la route d’une militante de la communauté noire (incarnée par Moses Ingram).