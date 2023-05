Genève : L’Aéroport accusé de prévoir des salaires «arbitraires»

Jamais d’augmentations?

Une grille salariale est pourtant prévue, elle devrait être dévoilée en détail lundi prochain. Pour l’heure, «elle reste illisible et s’appuie sur des critères vagues, parfois impossibles à mesurer, comme le comportement et la «bonne tenue» du collaborateur», illustre Jamshid Pouranpir. Le document comprend cependant des éléments plus concrets: la fixation d’objectifs annuels pour les employés, par exemple. Sauf que «aujourd’hui, comme dans de nombreuses professions, ça leur permet d’obtenir des primes. Demain, avec ce projet, cela fera partie intégrante du salaire.»