Syrie : L’aéroport d’Alep hors service après un raid israélien

Un raid israélien a visé mardi à l’aube l’aéroport de la ville d’Alep, le mettant hors service, a annoncé le ministère syrien de la Défense. «À exactement 2 h 07 (0 h 07 en Suisse), l’ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis la Méditerranée, à l’ouest de Lattaquié, et ciblé l’aéroport international d’Alep», a affirmé le ministère de la Défense, dans un communiqué. La frappe a provoqué des dégâts matériels qui ont mis l’aéroport hors service, a ajouté le ministère, sans faire état de victimes.

L’aéroport d’Alep a servi à acheminer l’aide humanitaire étrangère vers cette ville, durement frappée par le séisme du 6 février . Plus de 80 avions chargés d’aide humanitaire ont atterri dans cet aéroport depuis le tremblement de terre, a indiqué mardi Souleiman Khalil, un responsable au ministère des Transports syrien. Il a précisé que le tarmac avait été endommagé, mais qu’aucun avion n’avait été touché.

Déjà fermé en septembre

«Il n’est plus possible d’accueillir des avions chargés d’aide tant que les dégâts ne seront pas réparés», a-t-il ajouté. Selon l’agence officielle syrienne SANA, la défense antiaérienne (DCA) syrienne est entrée en action contre «les missiles ennemis». L’aéroport d’Alep, le deuxième plus important du pays, avait été visé par une frappe israélienne en septembre, à la suite de laquelle il était resté fermé pendant trois jours.