Genève: L’aéroport de Cointrin redécolle 

EasyJet se rapproche de son rythme d’avant 2020 et propose 80 destinations au départ de Genève, dont Venise et La Corogne comme nouveautés. Swiss, de son côté, vole depuis le bout du lac vers 41 villes, et propose des liaisons quotidiennes vers Athènes, Porto, Londres et Lisbonne. La compagnie constate que la Grèce, le Portugal ou New-York faisaient partie des lieux de vacances préférés des voyageurs au départ de Cointrin.