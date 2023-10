L’aéroport de Kloten ferme 23 guichets d’enregistrement

Cette année, les guichets d’enregistrement de l’aéroport de Zurich ont connu régulièrement des couacs. Surtout au début des vacances d’été et d’automne, lorsque les voyageurs ont eu besoin de beaucoup de patience pour déposer leurs bagages et obtenir leur carte d’enregistrement.

Et la situation ne devrait pas s’améliorer. L’aéroport de Zurich a indiqué lundi que les systèmes de manutention des bagages au terminal 1 ont atteint la fin de leur durée de vie et doivent être remplacés. Dans un premier temps, entre octobre 2023 et mars 2024, les 23 installations situées au nord du terminal seront remplacées. Puis durant l’hiver 2024-2025, les installations situées au sud du hall suivront. Les travaux se dérouleront au cours du semestre hivernal, car le nombre de passagers y est plus faible.