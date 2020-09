Allemagne : «L’aéroport de la honte» ouvrira dix ans en retard

La nouvelle plateforme de Berlin sera inaugurée le 31 octobre, après moult péripéties et une explosion des coûts.

«Il n’y a aucune raison de se vanter», a reconnu mardi Engelbert Lütke-Daldrup, directeur général du nouvel aéroport international de Berlin. Et pour cause: sa construction, entamée en 2006, était censée se terminer fin 2010. Mais elle a pris des retards colossaux à cause de négligences et de graves erreurs de conception.