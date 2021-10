Eruption aux Canaries – L’aéroport de La Palma à nouveau fermé à cause du nuage de cendres

Éruption aux Canaries : L’aéroport de La Palma à nouveau fermé à cause du nuage de cendres

Les pistes de l’aéroport de La Palma doivent être nettoyées, suite au nuage de cendres. C’est la deuxième fois que l’aéroport ferme, suite à l’éruption du volcan Cumbre Vieja.

L’aéroport de l’île espagnole de La Palma a de nouveau été fermé jeudi matin, en raison du nuage de cendres provoqué par l’éruption du volcan Cumbre Vieja, qui dure depuis deux semaines et demie, a annoncé à l’AFP, le gestionnaire des aéroports espagnols (Aena). «L’aéroport n’est plus opérationnel pour le moment», a indiqué une porte-parole d’Aena, ajoutant qu’il fallait «procéder au nettoyage des cendres» qui s’amassent sur les pistes avant de pouvoir le rouvrir.

L’éruption du Cumbre Vieja, qui a débuté le 19 septembre, sans faire aucun mort ni blessé, a entraîné l’évacuation de plus de 6000 personnes et provoqué d’énormes dégâts sur cette petite île de 85’000 habitants. Plus de 1000 bâtiments ont été détruits par la lave qui recouvre 422 hectares de l’île et a même créé une avancée sur la mer de quelque 39 hectares en se solidifiant au contact de l’eau, selon les dernières données fournies à l’AFP par l’Institut volcanologique des Canaries (Involcan).