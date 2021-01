Espagne : L’aéroport de Madrid fermé après d’abondantes chutes de neige

Les autorités espagnoles ont dû fermer vendredi l’aéroport international de Barajas «pour raisons de sécurité», à cause des fortes chutes de neige dans une grande partie du pays.

L’aéroport international de Barajas à Madrid était fermé «pour raisons de sécurité». «Le travail pour dégager les pistes se poursuit et nous espérons pouvoir reprendre le service dès que possible», a tweeté l’aéroport.

Les régions de Madrid, de Castille-La Manche (centre) ou de Valence (est) étaient les plus affectées par les chutes de neige.

Selon l’AEMET, 20 centimètres de neige devraient en moyenne encore tomber samedi à Madrid et sur le plateau du centre du pays et jusqu’à 50 centimètres pourraient recouvrir les zones les plus en altitude dans cette zone.