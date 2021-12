Yémen : L’aéroport de Sanaa fermé aux vols humanitaires

En raison des raids saoudiens, l’aide humanitaire ne pouvait plus accéder à la capitale yéménite par les airs, mardi.

L’aéroport de Sanaa , capitale du Yémen aux mains des rebelles, ne peut plus accueillir les avions d’organisations humanitaires et de l’ONU, en raison des frappes aériennes de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, a déclaré mardi, un responsable de l’aéroport.

À cause des raids de la coalition visant les rebelles, «l’aéroport n’est plus en mesure de recevoir les avions des Nations unies et des organisations humanitaires internationales», a déclaré à l’AFP le responsable qui a requis l’anonymat. Il a appelé l’ONU à «faire cesser» les raids pour que l’aéroport puisse de nouveau fonctionner.