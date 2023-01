Valais : L’aéroport de Sion a battu son record de jets privés en 2022

À Sion, les vols d’affaires représentent la part la plus importante.

Environ 24 par jour. C’est la moyenne des jets privés qui ont atterri ou décollé de l’aéroport de Sion en 2022. Un record absolu. Pour être précis, le total des vols est de 8761, contre 6496 en 2021, alors que les années précédentes tournaient davantage autour des 6000. Une explosion d’environ un tiers, que «Le Nouvelliste» explique par la pandémie. En effet, à cause du Covid, de nombreux vols de lignes avaient été suspendus et les jets privés permettent de limiter les contacts sociaux.

Le quotidien valaisan détaille également trois profils type des voyageurs. Il s’agit principalement de touristes, de riches entrepreneurs valaisans qui utilisent des jets pour se rendre là où se trouvent leurs sociétés, et d’industriels financiers qui viennent faire des affaires dans le canton. Par ailleurs, c’est l’aéroport de Paris-Le Bourget qui totalise le plus de vols à destination ou en provenance de Sion. Et, à l’échelle des pays, c’est la France qui se classe au premier rang, juste devant le Royaume-Uni.