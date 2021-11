Insolite : L’aéroport de Zurich éteint ses webcams pour le roi de Thaïlande

Rama X a atterri dimanche à Kloten via un vol spécial en provenance de Bangkok. Mais les curieux n’ont pas pu voir son arrivée. Les caméras avaient été désactivées, à la demande du souverain.

Rama X serait en Suisse, mais l’aéroport de Zurich n’a pas eu le droit de filmer son arrivée via ses webcams.

Les fans du roi de Thaïlande ainsi que les curieux sont restés sur leur faim, dimanche à Zurich. Ils n’ont pas pu suivre sur internet l’atterrissage de l’avion qui transportait Rama X via un vol spécial en provenance de Bangkok. Et pour cause: alors que l’aéroport filme d’habitude 24 heures sur 24 les arrivées sur le tarmac, les webcams sont restées noires pour la royale arrivée, relate «Blick» lundi.