CORONAVIRUS : L’aéroport de Zurich peine à gérer les faux certificats Covid

Le commerce de certificats Covid falsifiés se développe. Et l’aéroport de Zurich peine à neutraliser la menace.

En période de vacances d’été, l’aéroport tourne à plein régime. Les employés , débordés, vérifient que le voyageur possède tous les documents requis par le pays de destination, et q ue son certificat Covid contient bien toutes les informations nécessaires. Le contrôle des certificats doit prouver soit que le voyageur a bien été vacciné, soit qu’il est rétabli, ou encore que son test est négatif. Une procédure qui prend d éjà d u temps. L’aéroport manque de moyens pour vérifier en plus l’authenticité des certificats. C’est pourquoi le nombre de personnes a rrêtées pour présentation d’un faux certificat Covid reste actuellement inférieur à dix.

Obtenir un certificat Covid falsifié devient pourtant de plus en plus aisé. Les contrefaçons se multiplient, notamment sur Telegram et sur le darknet. Nos collègues de la NZZ ont tenté de s’en procurer un. Ils ont contacté un certain « Jack » (pseudonyme) via Telegram, qui prétend travailler avec des médecins professionnels. Il garantit qu’en quelques heures seulement, un document permettant de voyager librement sera fourni.