L’aéroport débloque 140 millions pour l'insonorisation

dominic bussien 01.07.2020 à 13:59

Pourquoi laisse-t-on construire ? Ensuite les riverains se plaignent et les autres doivent financer et/ou en subir les restrictions. Quand l'autoroute Genève - Valais fut construite, pas grand-chose comme agglomération proche. Prends exemple sur Montreux-Vevey: il n'y avait que champs et vignes et bientôt il faudra rouler à 50 parce que ca passe au milieu de zones résidentielles ! Tu veux ta villa, ton HLM, ton jardin dans le secteur ? tu prends les inconvénients avec et les futurs acheteurs, locataires etc.... aussi!