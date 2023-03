Genève: L’aéroport redécolle et plane dans les chiffres noirs

Malgré encore quelques restrictions Covid dans certaines régions que desservait Genève Aéroport l’an passé, le bilan 2022 de la plateforme est résolument positif, a communiqué cette dernière, mardi. Une «forte reprise» de ses activités lui a permis d’engranger 46,3 millions de francs de bénéfices, contre une perte de 88,9 millions lors de l’exercice précédent. Et ce, grâce notamment à une «maitrise stricte des coûts d’exploitation et la hausse des redevances aéronautiques», a précisé Cointrin. Qui ajoute que pareils résultats financiers lui permettent désormais «d’entamer son processus de désendettement».

Deux fois plus de voyageurs

Le nombre de passagers a plus que doublé l’an dernier, par rapport à 2021 (soit +137%, pour atteindre 14,08 millions de voyageurs). Un résultat qui reste cela dit d’un peu plus de 20% inférieur à celui enregistré en 2019, avant la pandémie. Le top 5 des destinations au départ de Genève est composé de Londres, Paris, Porto, Lisbonne et Amsterdam. En parts de marché, easyJet est omniprésente: la compagnie low cost représente à elle seule la moitié du trafic de la plateforme genevoise, devant Swiss (11,5%) et British Airways (4,7%). Le fret aérien a lui aussi augmenté, de 18,67%.