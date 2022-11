Genève : L’aéroport se dote d’une nouvelle toiture solaire

Genève Aéroport fait un pas de plus dans sa transition énergétique. Une nouvelle installation solaire a été mise en service le 13 octobre, sur le toit de l’Aile Est. 6'700 m² de panneaux photovoltaïques produiront l’électricité couvrant la consommation de ce terminal. Ce dispositif, financé et exploité par les Services industriels de Genève, est la troisième plus grande toiture solaire du canton, derrière Palexpo (15'000 m²) et la Station d’épuration d’Aïre (7'200 m²).