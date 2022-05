Hip-hop : Laeti, révélation de «Validé», sort son premier album

L’actrice et chanteuse publiera le disque «Un jour avec, un jour sans» le vendredi 6 mai 2022.

Laetitia Kerfa, héroïne de la deuxième saison de «Validé», dans laquelle Saïdou Camara a repris son rôle de William, a séduit avec son single «Rider toute la night», dévoilé en octobre 2021 et visionné plus de 8 millions de fois sur YouTube en six mois. C’est un tout autre échelon dans sa carrière musicale que gravira la Parisienne d’origine algérienne et guadeloupéenne, le vendredi 6 mai 2022. Sous le pseudo de Laeti, et non sous celui d’Original Laeti avec lequel elle s’était déjà fait un petit nom sur la scène hip-hop, elle sortira son premier album.