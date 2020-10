France : Laeticia Hallyday amoureuse d’un acteur

Peu de temps après s’être séparée de Pascal Balland, la veuve de Johnny a retrouvé l’amour dans les bras d’une personnalité française.

Les amoureux se sont parlés pour la première fois durant l’été au téléphone, pour évoquer un film racontant l’histoire de Johnny Hallyday que Jalil songe à mettre en scène. D’après le magazine français, «la magie a opéré» dès le premier instant et la rencontre physique entre le réalisateur et Laeticia, fin octobre à Paris, a été un vrai coup de foudre.

Jalil Lespert s’est fait connaître comme acteur avant de passer derrière la caméra. On lui doit notamment les films «Yves Saint Laurent» et «Le dindon», ainsi que plusieurs épisodes de la série «Versailles». Il est père de trois enfants avec deux femmes différentes: l’actrice Bérangère Allaux et l’ancienne Miss France et comédienne Sonia Rolland.