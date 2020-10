France : Laeticia Hallyday est célibataire

Selon les informations d’un magazine français, la veuve de Johnny a rompu avec Pascal Balland.

Leur relation aura duré un peu plus d’une année. Laeticia Hallyday et Pascal Balland se sont séparés, a appris «Closer». La veuve de Johnny Hallyday, âgée de 45 ans, et le propriétaire de restaurants de 47 ans s’étaient rencontrés sur l’île de Saint-Barthélémy, où est enterré le rocker, et avaient commencé une liaison durant l’été 2019.