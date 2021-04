«Je te promets» : Læticia Hallyday et Jalil Lespert vont se marier

Le magazine «Voici» rapporte que l’acteur a fait sa demande le 11 avril. Les deux tourtereaux auraient déjà une date en tête

Læticia Hallyday et Jalil Lespert auraient donc décidé de franchir un cap important, moins d’un an après leur rencontre l’été dernier et plus de trois ans après la mort de Johnny Hallyday d’un cancer des poumons le 5 décembre 2017.