En 1997, Lætitia Casta avait 19 ans et elle était un top model qui défilait pour les plus grands couturiers. Cette année-là, le futur créateur de mode français Simon Porte Jacquemus avait 7 ans et il vivait dans son Midi natal. Deux décennies plus tard, le mannequin quadragénaire et le styliste le plus en vue de Paris travaillent ensemble.