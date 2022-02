Confidences : Laetitia Casta malmenée à ses débuts

Durant ses premiers pas dans le mannequinat, la Française a dû faire face à des remarques très désobligeantes.

La belle, qui était une ado avec des formes voluptueuses, a raconté dans l’émission de Yann Barthès un épisode qui l’avait particulièrement blessée. Présentée à l’équipe d’Yves Saint Laurent dans le but de participer à un défilé, Laetitia avait passé un très mauvais moment. «Ils m’ont regardée et ils ont dit: «Mais comment on va faire pour habiller ça?» Ils ne savaient pas que j’étais Française. J’étais là, ils ont dit ça devant moi! J’avais 15 ans et demi. Je leur ai dit: «Plus jamais j’irai dans cet endroit affreux. Je n’irai plus», a confié l’épouse de l’acteur Louis Garrel, avec lequel elle joue dans «La Croisade». Malgré cette épreuve difficile, Laetitia a fini par se laisser convaincre après avoir rencontré le célèbre couturier, décédé en 2008, qui en avait ensuite fait sa muse. Les deux étaient devenus de très grands amis.