Laetitia Dosch réalisera bientôt un film en Suisse

Après avoir mordu des êtres humains à plusieurs reprises, un chien se retrouve condamné à mort. Son procès va ébranler la ville et de nombreux personnages vont se battre pour sauver l’animal. Voilà le pitch de la tragicomédie «Le procès du chien», que Lætitia Dosch va tourner en automne 2022 sur les bords du lac Léman. L’actrice de 41 ans incarnera l’avocate Alix, spécialisée dans la défense des animaux et prête à tout pour sauver son client récidiviste de la peine capitale. Jean-Pascal Zadi (que nous avions interviewé pour la sortie de «Tout simplement noir») jouera Marc, un amoureux des chiens qui bosse à la SPA, tandis que Bouli Lanners se glissera dans la peau du maître du chien, un rocker excentrique un peu rebelle qui va s’endetter pour sauver son toutou.

«J’ai retenu ces acteurs car ils ont un sens nouveau de la comédie. Ils sont drôles et émouvants et défendent des valeurs fortes, nous explique Lætitia Dosch, que nous avions rencontrée en 2018 au Festival de Locarno. J’ai déjà choisi le chien aussi, il s’appelle Cody et il travaille en ce moment avec des dresseurs». Un autre personnage important du film sera Joachim, un jeune garçon à la forte personnalité. La production recherche actuellement le jeune acteur qui l’incarnera (lire plus bas).