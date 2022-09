Suisse : Laetitia Guarino présente son amoureux

Laetitia Guarino et Omar Haroon.

C’est sur Instagram, dimanche 4 septembre 2022 que l’ex-Miss Suisse a fait les présentations. Dans sa story, Laetitia a partagé un cliché la montrant tout sourire à un mariage en compagnie de son chéri, Omar Haroon. L’homme qui partage la vie de la Romande de 29 ans établie à Berne a 7 ans de plus qu’elle et officie en tant que chirurgien esthétique à la clinique Praxis am Zeltweg, dont il est l’un des copropriétaires.