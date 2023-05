Familles nombreuses: Laëtitia et Tony, c'est fini

C’est sur Instagram que Laëtitia Provenchère a annoncé la nouvelle. «Aujourd’hui je vous confirme ma séparation d’avec Tony. Avec toute la bienveillance et le respect pour notre couple et notre amour, je garderai pour nous les raisons de notre rupture», a-t-elle partagé avec ses abonnés. Les téléspectateurs avaient découvert le visage de son compagnon dans l’émission «Familles nombreuses: la vie en XXL», enregistrée plusieurs mois auparavant et diffusée sur TF1 le 26 janvier 2023. La Française a précisé que si «une rupture n’était jamais simple», elle croyait toujours en l’amour et qu’elle avait «besoin de tout changer, d’avancer, de continuer avec les enfants à faire en sorte que chaque jour soit plus beau que la veille.»