Ciment : LafargeHolcim s’est choisi un nom 100% suisse

Le géant du ciment, issu de la fusion entre le français Lafarge et le saint-gallois Holcim en 2015, s’appellera désormais du nom de ce dernier.

Le géant du ciment LafargeHolcim aura de plus en plus l'accent suisse. Les actionnaires du groupe ont entériné mardi la simplification du nom de la société en Holcim, le nom de la société saint-galloise qui avait fusionné en 2015 avec le français Lafarge. Le changement a été accepté à 99,66% lors de l'assemblée générale du groupe. Le conseil d'administration avait proposé de «rafraîchir et simplifier le nom de l'entreprise pour plus d'efficacité et d'impact.»