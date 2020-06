Allemagne

L’AfD du Brandebourg placée sous surveillance policière

Après l’aide radicale du parti d’extrême droite, c’est une fédération régionale au complet qui est jugée potentiellement dangereuse par les renseignements intérieurs.

La police estime qu’il y a, au sein de la fédération du Brandebourg, des tendances visant à contester les règles démocratiques et les libertés fondamentales.

Pour la première fois, une fédération régionale entière du parti allemand d’extrême droite, celle du Brandebourg (est), a été placée sous surveillance policière en raison de son radicalisme, ont annoncé lundi les autorités locales. Toutes les structures de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) dans ce Land qui entoure la capitale Berlin, et où le mouvement était arrivé en deuxième position lors d’élections régionales en 2019 avec 23,5% des voix, deviennent «un cas suspect et un objet de surveillance» de la part du Renseignement intérieur, a indiqué le ministère local de l’Intérieur.

Ce traitement, frappé du sceau de l’infamie en Allemagne, est réservé aux groupuscules ou organisations considérés comme pouvant présenter un danger national. «Nous disposons de suffisamment d’éléments tangibles montrant que de cette fédération régionale émanent des tendances visant à contester les règles démocratiques et les libertés fondamentales» garanties par la Constitution, a argumenté devant la presse le responsable local du Renseignement intérieur, Jörg Müller.

Aile radicale déjà sous la loupe

La sanction a été critiquée comme une «erreur» par le principal dirigeant de l’AfD au plan national, Alexander Gauland. Elle vient s’ajouter à une décision similaire déjà prise par les autorités allemandes en mars et visant alors, sur le plan national, la frange la plus radicale au sein de l’AfD, appelée «L’Aile» et proche des néonazis.