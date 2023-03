Football: «L’affaire» Bislimi fait ressurgir la question des binationaux

Dans les années 2000, les cas de Mladen Petric, Ivan Rakitic (les deux avaient choisi la Croatie) ou Zdravko Kuzmanovic (Serbie) avaient parfois suscité de houleux débats. Ils ont été moins communs ces dernières années, grâce à un travail d’anticipation du côté de l’ASF, et surtout une volonté de dialogue.

Cela n’empêche pas certains joueurs formés en Suisse de privilégier leur nation d’origine: en 2021, Nedim Bajrami avait renoncé à l’Euro M21 pour représenter l’Albanie. Et en novembre 2022, Uran Bislimi avait disputé deux matches amicaux avec le Kosovo. Sauf que pour les rencontres de mars, le milieu de Lugano a refusé sa sélection. La raison: ce sont des matches de qualification à l’Euro 2024 (le Kosovo est dans le même groupe que la Suisse) et si Bislimi y participait, il serait définitivement «bloqué» par la sélection kosovare. Or, l’ancien Schaffhousois rêve toujours d’une convocation suisse.