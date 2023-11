L’affaire des aiglons recueillis par un garde-chasse sera rejugée

Image d’illustration d’un aigle royal. Pixabay / Francis

Condamné en première instance, acquitté en appel: un garde-chasse valaisan n’en a pas encore fini avec la justice. Le Tribunal fédéral (TF) vient en effet d’admettre partiellement le recours du Ministère public contre son acquittement et a renvoyé la cause à la justice valaisanne, qui devra rejuger cette affaire datant de 2018. Le garde-chasse avait été alerté par un témoin qui avait vu un jeune aiglon royal en difficulté, semblant ne plus avoir la force de s’envoler. L’employé du Service de la chasse, de la pêche et de la faune lui avait demandé de capturer le jeune rapace et de le déposer à son domicile, dans l’écurie attenante.

L’homme avait prévenu les responsables de son service de la présence de l’aiglon chez lui et décision avait été prise de transférer le jeune oiseau dans une volière qui pourrait prendre soin de lui. Mais le garde-chasse avait retardé ce déplacement, d’abord pour partir à la recherche du second aiglon que lui avait signalé le témoin. Puis, le premier jeune rapace ayant repris des forces grâce aux soins et à la nourriture reçue, s’était enfui. Là encore, le garde-chasse avait attendu d’avoir réussi à le retrouver avant d’envisager d’amener les deux oiseaux à la volière. Chose qu’il n’avait jamais pu faire, les deux aiglons ayant finalement pris définitivement la poudre d’escampette les deux en même temps.

Rien ne justifiait de retarder leur transfert

Cette temporisation, de plus de quinze jours, était inadéquate au yeux des juges. Pour eux, rien ne justifiait que les deux aiglons soient réunis avant d’organiser leur transfert vers la volière. Au contraire: les faire voyager ensemble compliquait la tâche et il aurait mieux valu les amener au centre de soins l’un après l’autre. Les juges ont donc admis ce grief. En revanche, ils n’ont pas suivi le recourant sur le point de maltraitance et d’atteinte à la dignité animale. Ils ont estimé que le garde-chasse avait agi correctement, y compris lorsqu’il avait momentanément entravé les jeunes rapaces au moment de les nourrir, et que rien n’indiquait que cette proximité humaine avait eu des conséquences néfastes pour les jeunes aiglons.