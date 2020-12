France : L’affaire des «diamants de Bokassa», indissociable de VGE

Valéry Giscard d’Estaing, décédé mercredi, n’aura jamais su faire oublier cette affaire embarrassante, qui lui a peut-être coûté sa réélection en 1981.

Valéry Giscard d'Estaing et le président centrafricain Jean Bedel Bokassa le 5 mars 1975 à Bangui.

La semaine suivante, «Le Canard» affirme que la valeur de la plaquette est d’un million de francs et précise que d’autres diamants lui ont été offerts à l’occasion de ses déplacements à Bangui entre 1970 et 1975. Le 27 novembre, le président Giscard d’Estaing oppose un «démenti catégorique et méprisant» aux allégations concernant la valeur des cadeaux qu’il aurait reçus. «Il faut, dit-il, laisser les choses basses mourir de leur propre poison».