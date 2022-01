Tennis : «L’affaire» Djokovic pourrait être scénarisée sur Netflix

Selon le Daily Mail, une série documentaire sur la saison 2022 de tennis serait en préparation. Une équipe de tournage capturerait en ce moment même les déboires du N°1 mondial en Australie.

Le «Djokogate» n’en finit plus de faire parler. Entre l’opacité autour de l’exemption médicale dont il bénéficie pour participer à l’Open d’Australie et ses déboires judiciaires depuis son arrivée sur place, le tout après des mois d’incertitude au sujet d’un éventuel forfait en raison de sa condition de non-vacciné, il ne se passe pas un jour sans que Novak Djokovic n’alimente les débats.

L’évolution de sa situation est digne d’une série. Cela tombe bien, puisque «l’affaire» Djokovic devrait être mise en scène sur Netflix. Le Daily Mail avance que la plateforme de streaming prépare une série documentaire sur la saison 2022 de tennis. Le projet aurait été approuvé avant Noël par les circuits professionnels féminin et masculin ainsi que les quatre tournois du Grand Chelem (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open).

Semblable à «Drive to Survive»

La série serait élaborée sur les mêmes bases que «Drive to Survive», dont le succès a grandement contribué au regain d’intérêt pour la Formule 1 depuis bientôt trois ans. Fait intéressant, les mêmes têtes pensantes seront aux manettes de la version tennistique: la société Box To Box Films à la réalisation et James Gay Rees dans le rôle de producteur exécutif. On devrait donc retrouver le même concept, à savoir un accès exclusif aux coulisses du circuit.