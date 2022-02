Skicross – «L’affaire Fanny Smith» n’est pas terminée 

L’émotion était bien sûr présente sur les hauts de Zhangjiakou après le doublé suisse. «On rêve de ça en tant que coach», a lâché Ralph Pfäffli, ivre de bonheur pour ses deux athlètes. Dans l’aire d’arrivée du Genting Snow Park, l’entraîneur en chef a aussi soulevé la «belle récompense» pour le skicross suisse grâce à Ryan Regez et Alex Fiva, faisant notamment référence à la désillusion de la veille. «Ils ont vraiment bien réagi! Jeudi soir, au team meeting, on a voulu clarifier l’histoire de Fanny (Smith). On a décidé d’arrêter d’en parler pour préparer la compétition du jour, a expliqué le coach des Suisses. On a voulu transformer cette déception et celle colère en énergie positive pour cette compétition et ça a semblé fonctionner.»

Dénoncer la décision pour Fanny

«Des gens travaillent sur le dossier pour savoir si c’est possible d’aller plus loin, a-t-il indiqué. Le but n’est pas de décider du sort d’une compétition deux mois plus tard. Mais la sanction qui a été prise n’était pas la bonne. On doit donc essayer de faire quelque chose contre cela, même si on a peut-être 10% de chance de changer quelque chose. Pour Fanny, on doit tout faire pour dénoncer cette décision.»



Ralph Pfäffli est revenu sur l’exemple du saut à skis, ou des combinaisons ont été mesurées différemment de tout le reste de la saison, ce qui a provoqué la disqualification de deux ou trois équipes qui auraient pu gagner une médaille aux Jeux olympiques.



«Ce n’est pas le but, on doit avoir une ligne et faire la même chose toute la saison, a-t-il pesté. On a regardé les vidéos de cet hiver et on a trouvé au moins 25 cas similaires au contact entre Fanny Smith et son adversaire. Donc il n’y a aucune raison que le cas soit traité différemment aux JO.»