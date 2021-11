Racisme durant un match – «L’affaire Fayulu» n’aura pas de suite

Les yeux rougis, l’esprit en vrac, le cœur blessé. C’est l’état dans lequel Timothy Fayulu avait quitté le terrain du kybunpark, le 21 août dernier, au terme de la rencontre entre Saint-Gall et Sion. Quelques secondes plus tôt, il jurait avoir entendu des «Monkey! Monkey!» descendre des tribunes en sa direction, entre les bières et les briquets déjà tombés. L’affaire a fait grand bruit, le public saint-gallois n’en étant pas à son coup d’essai, conduisant à une plainte et à une procédure. La première civile, dont aucune nouvelle n’a été donnée. La seconde lancée par la Swiss Football League.