États-Unis : L’affaire Gabby a permis d’élucider un autre mystère

Le corps d’un Texan disparu depuis plus d’un mois a été retrouvé près de l’endroit où les restes de la jeune femme ont été découverts.

La très large couverture médiatique accordée à l’affaire Gabby Petito fait polémique, mais elle a le mérite d’attirer l’attention sur d’autres drames. Mardi, le corps d’un homme disparu depuis plus d’un mois a en effet été retrouvé dans le parc national de Grand Teton, près de l’endroit où le cadavre de la jeune femme de 22 ans avait été découvert. Deux randonneurs ayant croisé Robert Lowery ont contacté les enquêteurs pour leur fournir de précieuses informations. Ces personnes ont appris la disparition du Texan de 46 ans en regardant un reportage consacré à Gabby Petito.

«On ne sait jamais quelle petite information peut aider. Espérons que d’autres tuyaux nous parviendront pour aider ces autres familles», a indiqué Chad Sachse, adjoint au shérif du comté de Teton. Robert Lowery venait de quitter son travail et était parti le 19 août pour un séjour dans le Wyoming avant de commencer un nouveau job. Ce père de deux enfants a été vu une dernière fois le 20 août, sur un sentier de la forêt nationale de Bridger-Teton. Son corps a été retrouvé mardi, bien que les autorités n’aient pas encore confirmé son identité ni les causes de la mort.

Les proches de Robert Lowery s’étaient très rapidement inquiétés de ne plus avoir de nouvelles de lui, rapporte Click2Houston. «Bob parle à ses enfants tous les jours, plusieurs fois par jour. Il n’a jamais perdu le contact avec eux. Mais ça fait 37 jours et rien», explique la soeur du disparu. Pendant plusieurs semaines, le cas de Robert Lowery était passé quasi inaperçu, jusqu’à ce que l’affaire Gabby n’éclate, relançant l’intérêt pour d’autres dossiers encore non élucidés.