Valais: L’affaire interminable que même le Tribunal fédéral ne sait trancher

Un inextricable imbroglio, que même le Tribunal fédéral (TF) ne sait comment résoudre, se déroule depuis près de trois ans en Valais. Tout commence lorsque «Le Nouvelliste» demande, en 2019, à consulter des documents de Sembrancher (VS) dans une enquête concernant de potentiels conflits d’intérêt. Non seulement la commune refuse de remettre lesdits documents, mais elle demande dans la foulée la récusation du Préposé à la protection des données et à la transparence, Sébastien Fanti.