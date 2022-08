VTT: L’affaire Mathias Flückiger en six questions

Qui est Mathias Flückiger?

Le Bernois de 33 ans est l’un des ténors du cross-country (VTT). Il a remporté la Coupe du monde 2021, décroché la médaille d’argent en 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo et été vice-champion du monde en 2019, 2020 et 2021.

Le Zéranol, c’est quoi?

«Il est extrêmement rare que nous décrouvrions du zéranol, nous explique Ernst Koenig, directeur de Swiss Sport Integrity. C’est la raison pour laquelle, selon la procédure, nous avons procédé à des analyses additionnelles et qu’un temps plus important que d’ordinaire s’est écoulé entre le test et la communication du résultat.»

Y a-t-il beaucoup de contrôles en VTT?

Quelle est la suite de la procédure?

Que risque-t-il?

Quelles sont les réactions dans le milieu?

Quant à Thömus, son équipe sur le circuit, elle a communiqué: «L'équipe Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing a une tolérance zéro pour le dopage. L'équipe veut un sport propre et équitable. Elle condamne fermement le dopage. En collaboration avec Swiss Olympic, Swiss Cycling et Swiss Sport Integrity et les autres partenaires impliqués, nous prendrons les mesures nécessaires pour clarifier puis évaluer plus avant la situation. Une décision sera prise sur la poursuite de la coopération avec Mathias Flückiger une fois l'échantillon B obtenu.»