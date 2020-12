Musique : L’affiche 2021 du Montreux Jazz Festival dévoilée

Conçue par la Française Marylou Faure, l’affiche de la 55e édition montre une femme bercée par la musique. Elle doit porter un «message d’espoir» sur l’avenir de la manifestation.

Les formes colorées et géométriques qui l’entourent évoquent les cordes et les courbes d’une contrebasse, l’angle d’un piano à queue. «J’ai voulu retranscrire ce sentiment unique de légèreté et de rêverie que provoque la musique», explique jeudi Marylou Faure, citée dans un communiqué du Montreux Jazz.