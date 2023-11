L’affiche du Montreux Jazz Festival la joue Où est Charlie

L’affiche du Montreux Jazz Festival, dont le cru 2023 était exceptionnel , est ludique. On peut s’y perdre de nombreuses minutes à observer les scènes de vie de l’événement croquées en dessin par le Genevois Rylsee. «Fresque street art ludique et fourmillant de détails, son œuvre capture l’effervescence d’une folle soirée au Montreux Jazz Festival en se focalisant sur les festivaliers et leurs histoires», a résumé la manifestation mercredi 15 novembre 2023 jour du dévoilement de ce visuel.

«Je vois le festival comme une sorte de cité éphémère. Elle se construit en quelques semaines et n’existe pas le reste de l’année. Tout à coup, elle rassemble plein de monde qui y vit des expériences souvent plus intenses en une soirée qu'au cours d’une année entière. Et puis finalement, tout disparaît. Il nous reste alors nos souvenirs et nos rêves communs», a, pour sa part, décrit l’artiste basé à Berlin, dont le père est un ex-employé du Montreux Jazz. «À la manière d’un «Où est Charlie?» (ndlr: célèbre bande dessinée où l’on doit retrouver Charlie et ses amis dans de gigantesques planches), Rylsee a peuplé son affiche de multiples saynètes de la vie quotidienne du festival. Les personnages sont des âmes ou des esprits sans distinction de race ou de genre. Les staffs ont droit à un traitement particulier, réimaginés en pieuvres car «toujours en train de faire mille choses à la fois». Rylsee caricature une soirée du Festival dans toute sa folie et sa splendeur, sans filtre et avec beaucoup d’humour», ajoute l’organisation. Il se murmure d’ailleurs que toutes les scènes représentées sont tirées de faits réels.