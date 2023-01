Football américain : L’affiche du prochain Super Bowl est connue

Les Chiefs, vainqueurs des Bengals, au bout du suspense, grâce à Patrick Mahomes héroïque, et les Eagles, intraitables face aux 49ers plombés par des blessures, se sont qualifiés dimanche pour le Super Bowl qu’ils joueront le 12 février, à Glendale (Arizona).

En habitué, Kansas City, qui a remporté le titre en 2019 aux dépens de San Francisco, avant de le céder à Tampa Bay en finale l’année suivante, jouera donc son troisième «SB» en quatre ans. Et il s’en est fallu de pas grand-chose pour que Cincinnati, qui avait éliminé l’équipe du Missouri, à ce même stade de la finale de conférence Américaine, ne répète la même performance.

De trois secondes exactement: le temps pour Harrison Butker d’envoyer le ballon entre les barres avec sa botte, juste avant que ne retentisse la sirène qui a envoyé les deux équipes en prolongation. De quoi délivrer les fans présents au Arrowhead Stadium, au terme d’une rencontre très serrée et indécise.

Un épilogue rendu possible, grâce à une course décisive de Patrick Mahomes, pour rapprocher suffisamment Butker des perches, à 45 yards tout de même. Or, le quarterback, qui tenait bien sa place, une semaine après avoir été victime d’une entorse à la cheville droite contre Jacksonville, était en souffrance car la douleur s’est réveillée en seconde période.