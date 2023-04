La programmation du Tohu-Bohu ne déroge pas à la règle

Après une édition 2022 aux infrastructures revisitées , le Tohu-Bohu a dévoilé le menu de son cru 2023. «Cette 18e édition ne déroge pas à la règle et propose à nouveau une programmation prestigieuse et originale, légendaire ou tendance, douce ou dansante, oscillant entre chanson française, blues, rap, rock, pop et électro. Elle accorde une grande place à la scène nationale. Les 50% des artistes programmés sur la grande scène sont suisses (idem 2022) et 40% sont des artistes féminines», résume le festival dans son communiqué, mardi 25 avril 2023,

Les festivités démarreront le jeudi avec le concert de Barbara Hendricks «une des plus grandes voix et une des plus grandes dames de ces 50 dernières années». Comme lors du live du pianiste Sofiane Pamart en 2022, le public sera à nouveau assis. Le lendemain, place à la désormais «incontournable» soirée rap avec les Romands Chien Bleu et Chilla ainsi que le Belge Scylla et le Français Lujipeka, à voir également à Balélec, le 12 mai 2023, et au Chant du Gros, le 9 septembre 2023. Le samedi sera, lui, plus éclectique avec le rock rugueux d’Émilie Zoé, la chanson de Voyou, la pop inclassable de La Femme et la tech-house du réputé DJ neuchâtelois Laolu.