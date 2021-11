Programme du Paléo 2022 bientôt connu

Paléo Festival : L’affiche juste avant les têtes d’affiche

Le Paléo a dévoilé le visuel de sa prochaine édition et annoncé que les noms des stars qui feront chavirer l’Asse seront dévoilés le 23 novembre 2021.

La 45e édition du Paléo, après avoir été annulée en 2020 et 2021, se tiendra du 19 au 24 juillet 2022. Après Stromae, déjà annoncé pour un unique concert en Suisse, quelles seront les autres stars qui fouleront les grandes scènes du festival nyonnais? On le saura très bientôt. Fait inhabituel dans l’histoire du Paléo, les noms de toutes ses têtes d’affiche seront connus avant Noël. L’événement les annoncera le 23 novembre 2021 et mettra en vente ses premiers abonnements le lendemain dès 10h. Les billets journaliers seront proposés dès le 1er décembre.