Guerre en Ukraine : L’afflux de réfugiés donne du fil à retordre aux autorités

La capacité d’accueil suisse est mise à rude épreuve et le placement de réfugiés en famille d’accueil ne va pas aussi vite que souhaité.

«Les autorités sont plus que sollicitées - surtout en ce qui concerne l’hébergement», écrit le journal dominical. Il n’y a que 9000 lits dans les centres d’asile. Les hôpitaux, abris PC, hôtels et salles de sport vont être mis à disposition, par les cantons et les communes. À Genève, les places d’hébergement pourraient «faire défaut», écrit le gouvernement cantonal. Au bout du lac, 482 personnes en provenance d’Ukraine ont déjà trouvé refuge.

Lenteur du placement dans les familles

Les réfugiés peuvent compter sur la solidarité privée. Mais là, ça coince. L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et Campax ont mis sur pied un système de familles d’accueil. Sur 28’000 familles ayant fait un pas en avant, seulement 540 hébergent déjà des Ukrainiens. Certaines «perdent patience», écrit la «NZZ am Sonntag».

C’est que, une fois arrivé dans un des six centres d’asile, un placement prend entre une heure et une heure et demie, car après une discussion, on cherche la meilleure famille d’accueil dans des bases de données. Ce qui permet de placer en moyenne 100 personnes sur une journée. «L’OSAR fait ce qu’il est actuellement possible de faire», écrit le Secrétariat d’État aux Migrations.