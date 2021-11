Football – L’Afghanistan a disputé son premier match depuis la prise de pouvoir des Talibans

Il est des choix plus compliqués que d’autres. Celui qu’a dû prendre la sélection afghane de football avait tout de cornélien. Quel drapeau afficher lorsque retentirait l’hymne national lors du tout premier match officiel depuis la prise de pouvoir des Talibans au pays? Celui du groupe au pouvoir, qui avait déclaré ses intentions d’être représenté par sa bannière pour ce match? Ou le drapeau officiel, symbole d’une forme de résistance et d’espoir?

«Je suis le coach de 39 millions d’Afghans, non des Talibans», avait osé déclarer le sélectionneur néerlandais de l’équipe, Anoush Dastgir, au média NOS. Il a tenu parole. Mardi à Antalya, en Turquie, l’équipe nationale d’Afghanistan a présenté son étendard, vert, rouge, noir et blanc à l’heure d’affronter l’Indonésie en amical. «Bien sûr que j’aimerais être à la maison. Jouer, m’entraîner devant notre peuple. Mais… je sais que ce n’est pas possible pour le moment», devait soupirer Hassan Amin, l’un des joueurs.