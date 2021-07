Talibans : L’Afghanistan impose le couvre-feu dans ses provinces

Confronté depuis deux mois à une vaste offensive des talibans, le pays va appliquer un couvre-feu de 22h à 4h du matin dans 31 de ses 34 provinces.

Le but est d’endiguer la violence et de limiter les mouvements des talibans.

«Afin d’endiguer la violence et de limiter les mouvements des talibans, un couvre-feu est décrété dans 31 provinces du pays», indique le ministère afghan de l’Intérieur dans un communiqué, en précisant que seules les provinces de Kaboul, du Panchir (nord-est) et de Nangarhar (est) ne sont pas concernées par cette mesure.

Les talibans se sont emparés de vastes portions rurales du pays et les forces afghanes, qui n’ont offert jusqu’ici qu’une faible résistance, ne contrôlent essentiellement plus que les grands axes et les capitales provinciales.