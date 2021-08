Mozambique : L’Afrique australe lance une mission militaire régionale

Des nations de l’Afrique australe se sont unies pour lancer une mission militaire régionale. L’objectif est d’aider le Mozambique dans sa lutte contre les insurgés djihadistes.

«Nous réaffirmons notre engagement commun à lutter contre l’extrémisme avec les forces rwandaises», a affirmé Filipe Nyusi. Il a rappelé «les nouvelles de ces derniers jours concernant le succès de la mission du Rwanda et de nos forces», en référence à la reprise des villes d’Awasse et de Mocimboa da Praia aux insurgés, quelques semaines seulement après l’arrivée des troupes rwandaises au Mozambique.

Soutenues par les troupes rwandaises, les forces mozambicaines ont annoncé dimanche avoir chassé les djihadistes de Mocimboa da Praia, la ville portuaire, devenue depuis un an le bastion des djihadistes locaux , connus sous le nom de Al-Shabab («les jeunes» en arabe) et affiliés au groupe État islamique (EI).

«Le contrôle de la ville de Mocimboa da Praia et le retour progressif des mouvements entre Palma et Mocimboa da Praia sont le produit de la bravoure et de l’effort concerté des forces dans le but de ramener rapidement la stabilité dans la région», a ajouté le président Nyusi. En mars, les djihadistes avaient attaqué Palma, base des opérations industrielles du géant de l’énergie français Total, forçant le groupe à suspendre ses travaux d’un projet gazier de 20 milliards de dollars. En juillet, le Rwanda a envoyé 1000 soldats pour renforcer l’armée mozambicaine.