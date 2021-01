Chaos à Washington : L’Afrique chambre une Amérique donneuse de leçons

Habitués à recevoir les leçons américaines en matière de démocratie, plusieurs pays africains n’ont pas manqué de pointer du doigt l’invasion du Capitole par des manifestants pro-Trump.

Présents au Sahel et parfois accusés d’exactions, les «dozos» sont habillés d’une tenue marron et ornés de gri-gri: il n’en fallait pas plus pour que l’homme à la longue toque de fourrure et au torse nu, qui a fièrement posé devant les caméras dans le Capitole envahi, en devienne un pour des internautes.