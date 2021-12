Mali : L’Afrique de l’Ouest exige des élections en février, nouvelles sanctions possibles

Réunis au Nigéria, les Etats membres de la Cédéao ont décidé de maintenir leur ultimatum à l’encontre de la junte malienne.

Calendrier maintenu

Les atermoiements maliens et l’éventualité de muscler la réplique s’annonçaient parmi les principales préoccupations des dirigeants africains, avec la situation en Guinée, le Covid-19 et la relance économique.

«Chronogramme détaillé»

Avant le sommet, le colonel Goïta , arrivé à la tête du pays sahélien par un putsch en août 2020 et conforté par un second coup d’Etat en mai 2021, a écrit au président en exercice de l’organisation, le chef de l’Etat ghanéen Nana Akufo-Addo.

Lors du précédent sommet le 7 novembre, les dirigeants ouest-africains avaient pris acte de l’officialisation par les autorités maliennes qu’elles ne respecteraient pas leur engagement à organiser fin février 2022 des élections présidentielle et législatives qui ramèneraient les civils à la direction du pays plongé dans une profonde crise multiforme, aussi bien sécuritaire que politique et économique.

La Cédéao avaient gelé les avoirs financiers et interdit de voyage au sein de l’espace ouest-africain tous ceux qu’elle jugeait coupables de retarder les élections: environ 150 personnalités, dont le Premier ministre et quasiment tout le gouvernement, ainsi que leurs familles.

Depuis des insurrections indépendantiste et jihadiste en 2012, ce pays pauvre et enclavé est livré aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique, et aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d’autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d’exactions.