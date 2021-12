Coronavirus : L’Afrique du Sud réfléchit à rendre le vaccin obligatoire

Le président sud-africain a annoncé que la vaccination pourrait devenir incontournable pour lutter contre la pandémie et la découverte récente d’un nouveau variant sur son sol.

Dans la panique mondiale provoquée par l’apparition du variant Omicron , l’Afrique du Sud réfléchit sérieusement à rendre le vaccin anti-Covid obligatoire, en dépit de résistances fortes, s’attirant déjà les foudres des syndicats et suscitant le débat chez les spécialistes du droit.

Dimanche soir, le président Cyril Ramaphosa a longuement «vendu» le vaccin à ses concitoyens, pour protéger leur santé, mais aussi l’économie. Il a annoncé qu’une équipe dédiée allait plancher sur «la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour des activités et des lieux spécifiques». Moins d’un an plus tôt, il martelait que «personne ne serait obligé» de se faire vacciner contre le Covid.