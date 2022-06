Guerre en Ukraine : L’Afrique «otage» de l’invasion russe, selon Volodymyr Zelensky

Pensant que la Russie «a besoin de cette crise», le président ukrainien a déclaré, devant l’Union africaine, que l’invasion de son pays influence négativement les prix des céréales, en plus du blocus en mer Noire.

Moscou «aggrave» la crise

L’Afrique reste «attachée à la liberté du commerce»

Moscou accuse l’Occident d’agir en «destructeur»

De son côté, la Russie a soutenu, lundi, que la hausse du prix des céréales, qui fait craindre une crise alimentaire mondiale, était le résultat des actions «destructrices» de l’Occident, et non du blocage par Moscou des exportations d’Ukraine. «Concernant la possibilité d’une famine, de plus en plus d’experts penchent vers un scénario pessimiste. C’est la faute des régimes occidentaux, qui agissent comme des provocateurs», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.